On puhtalt maitse asi, kas eelistate kokkulepitud eestikeelset nimetust “pilaff” või selle slaavilikku teisendit “plov”. Õigekeelsussõnaraamat soovitab esimest. Igal juhul on kindel, et pilaff pole sama mis risoto, kui kõiki riisiroogasid just ühe mütsi alla ei panda. Me räägime ju maitse asjast ja seepärast on erinevused suured.