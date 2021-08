RETSEPT | Kook, mis on nii hõrk, et seda võiks sööma jäädagi — nostalgiahõnguline kohupiimakook õuna ja porgandiga

Seda kooki võiks sööma jäädagi, see on lihtsalt nii hõrk. Kui oled kalorite lugeja, siis soovitame selle koogi puhul see heaga vahele jätta ja lihtsalt nautida iga suutäit.

Oma Maitse lugejaretsept 80