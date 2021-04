KLASSIKALISED HAKKLIHATOIDUD | Retsepte neile, kes armastavad hakkliha ja tahavad toidu kiirelt lauale saada

Pikkpoiss on mõnus retroroog, mis nüüdsel ajal kipub vahel teenimatult tagaplaanile jääma. Klassikult tasuks tolm siiski maha pühkida ning uue aja valguses see lihtne ja maitsev roog jälle au sisse tõsta. Piki lihasse musti ploome, musta küüslauku, juustutükikesi või al dente juurikaid — maitsev saab see igal juhul! Retsepti leiad, kui vajutad SIIA!

Klassikalised kotletid





Ka klassikalised kotletid on midagi sellist, mida kogu aeg tehtud. Hea lihtsa retsepti koos videoga leiad, kui vajutad SIIA! Ja muide — ennetades nüüd nende pahameelt, kes liha ei söö, siis siin on ka mõnusaid kotletiretsepte neile, kes armastavad pigem köögivilju — viis vahvat ideed köögiviljakotlettide tegemiseks! Retseptid SIIN!

Hakklihakaste





Lihtne elu on lihtne toit. Põhitooraine, sool-pipar ja sibul. See on hakklihatoitude kõikvõimas nelik. Hakklihakastme juurde on hea serveerida ikka kartulit. Praegu on kodumaine värske mugul oma elujõu tipus, nii et valmista juurde just sellest kas tavalist keedukartulit või kartuliputru. Hakklihakastme retsepti leiad SIIT.



Hakklihapallid



Lihapallid oli Karlssoni lemmikroog — nii et kui soovid pere väiksemate silmis punkte teenida, siis proovi veeretada hakklihatainast just see toit. Retsept on SIIN. Kui tahad aga veidike rohkem katsetada, siis väikeste variatsioonide ja maitsenüanssidega, kuid siiski peaaegu ühel moel tehtud veisehakklihal põhinevast lihapallitainast oleme valmistanud neli täiesti erinevat rooga. Retseptid leiad, kui vajutad SIIA!

Kapsarullid

Ja lõpetuseks üks vana lemmik, mis jääb sageli tegemata, kuna kapsalehed lihtsalt ei tule välja või lähevad rullimisel katki. Lahendame selle mure — videos näitame, kuidas kapsast keeta nii, et rullimiseks korralikud kapsalehed kätte saada. Ja oleme sinuga kapsarullide tegemise lõpuni välja, kuni need ahjus valmis küpsevad. Videoretsepti koos täpse juhisega leiad, kui vajutad SIIA! Kui juba kapsa juures oleme, siis üks lihtsamaid toite on värskekapsahautis hakklihaga — retsepti näed SIIT.

