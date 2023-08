RETSEPTID | Viis ägedat pirnikooki ja -küpsetist

Pirnist õhkub sellist maitsete elegantsi, millele ei saa vastu ükski teine puuvili. Pirn on tervisele ka väga kasulik, see on üks kõige kiudainerikkam puuvili üldse, nimelt on 100 g pirni viljalihas 3,9 g kiudaineid. Pirn mõjub hästi seedimisele, aidates organismil mürke ja vedelikke väljutada ning luues soodsa pinnase headele kõhubakteritele. Pirnid sisaldavad ka joodi, mis normaliseerib kilpnäärme tööd. Kui hakkad pirnidest kooke valmistama, siis vali võimalusel väiksemat sorti tihked pirnid, mis ei lagune küpsetades laiali.