RETSEPTID | Sügises küpsenud magustoidud. Hõrgutised ploomide, kreekide, õunte ja pirnidega

Proovi pisut vürtsikamat ploomikompotti, mis on ideaalseks kaaslaseks lavendliga toorjuustukreemile. Hapumagusa koosluse pakuvad sefiir ja põldmarjad. Puuviljakompott ja riisipuding on koos täiesti vastupandamatud. Ahjupirnid jäätise ja karamelliga kaovad laualt sekunditega. Ahjuõunapüree vanillikastmega on sulaselge lohutustoit, mis sobib eriti mõnusasti lõpetama keerulist töönädalat ja alustama murevaba nädalavahetust.