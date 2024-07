RETSEPTID | Suitsulesta on mõnus niisamagi süüa, aga sellest saab valmistada ka hulga häid toite! Vaata ideid!

Eestist püütud lesta puhul on tegemist jõelestaga, täpsemalt Läänemere jõelestaga. Siin elab ka meri- ja soomuslesta, aga need on pigem haruldused ja jäävad kalameeste võrkudesse haruharva. Jõelest elab küll tegelikult peamiselt meres, kuid võib liikuda ka jõgedesse. Kudema tuleb lest küll alati tagasi merre. Kulinaarses võtmes ei ole lest alati ülemäära hinnas olnud. Isegi ühe vanasõna fragment ütleb, et lest pole kala. Lesta on veel poole sajandi eest ohtralt kuivatatud-vinnutatud, kuna seda oli laialt käes ning toiduvarud said uhked, ja nüüd tehakse seda taas. Pakikese (130 g) kuivatatud lesta eest tuleb tasuda nüüd ligi kolm eurot ja kala ise kuulub tänu oma valgele õrnale lihale pigem gurmeekalade sekka.