Klaasid kõlisegu! Šampanja ehk vahuvein, milleta pidu on lihtsalt kogunemine

Igaks juhuks tasub üle korrata, et šampanja nimetust võib kasutada üksnes Prantsusmaal Champagne 'i maakonnas valmistatud vahuveini kohta. Ülejäänud mullijoogid on lihtsalt vahuveinid, mitte šampanjad, isegi juhul, kui need on valmistatud täpselt samal, nn traditsioonilisel ehk šampanjameetodil (pr méthode champenoise). Sellised on näiteks cremant, franciacorta ja cava.