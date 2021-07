Kas kartulijahu või maisitärklis? Nipid, kuidas valmistada head kisselli

Kisselliga kipub olema see häda, et igal ühel on sellega mingi probleem. Ühele ei meeldi puuviljade või marjade tükid kisselli sees, teise jaoks on see liiga paks, kolmanda jaoks jälle mitte piisavalt paks. Eriti õudne on muidugi see, kui kissellis on klimbid või peal nahk... Kui tead nippe, siis nimetatud õudust ei tekigi õnneks. Üks hea joogikissell peab olema just paraja paksusega, nii et seda saab veel juua, samas kui söögikissell on mõistagi paksem, et tõsta lusikaga. Kisselli saab valmistada nii kartulijahu kui ka maisitärklisega, marjadega ja ilma. Artiklis toodud esimene retsept on joogikisselli ja teine söögikisselli oma.