RETSEPTID | Lihtsad marjakoogid, mis panevad sööjad mõtlema, et nende valmistaja on koogivõlur!

Proovi vahust punasesõstrakooki, mis ahvatleb kauni roosa värviga. Kiirkook tikritest saab suurepärase maitse laimikoorest, mis sobib sellesse kooslusesse jumalikult.

Kolmekihiline kirsikook on megamahlane ja saab kõige parem koduse kange kirsimahlaga.

“Kui vaarikakooki teed, siis pane vaarikaid kohe heldelt, kes see jaksab neid ükshaaval koogist otsida!” Koogivõlur Rita Osa retsepti järgi valmistatud vaarikakook chia-seemnetega on just selline!

Veel metsasoojad mustikad, veidi võid, muna, hapupiima ja jahu ning mustika-hapupiimaplaadikas valmis ongi!