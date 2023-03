Kas teadsid? See tundub väike asi, aga tegelikult on see suurim viga, mida pasta keetmisel tehakse

Näljasele kokale on söögiks vana hea pastatoidu keetmine üks kergemaid valikuid. Pasta keema, kaste podisema ja voila! — söök on serveeritud. Paljudel näljastel aga pole kannatust ära oodata, mil potitäis vett keema läheb, nii et kiirelt sünnib otsus võtta väiksem pott. Isegi kui see tundub sulle nutikas mõte, siis mõtle järele — sellest sünnib rohkem jama, kui arvata võid.