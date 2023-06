Pärnad juba õitsevad! Pärnaõieteed saad valmistada nii õitest kui noortest lehtedest, pungad aga pista salatisse

Et pärn sümboliseerib rahu, tarkust, viljakust ja igavest elu, istutati see sageli küla keskele. Usuti ka, et pärnapuusse ei löö välk sisse. Südamekujuliste lehtede tõttu on pärn aga armunute lemmikpuu. Rahvapäraselt kutsutakse pärna niinepuuks, lõhmuseks ja pähnaks. Tänapäeval on pärn rahvuspuu Slovakkias, Sloveenias ja Tšehhis. Pärnapuust saab toiduvalmistamisel kasutada nii õisi, lehti kui ka pungi. Pehmeid noori lehti tasub lisada salatile, see teeb sööjale üllatuse ja annab reipust. Huvitavalt pähklimaitselised on talvised pärnapungad, tasub proovida neidki.