PROOVI JÄRELE! Kolm lihamarinaadi, mis ei vea sind kunagi alt!

Ilmad on küll veidi tuulised, kuid varjus keskpäevase päikese paistel on soe ning mõnus grillile tuli alla teha ning isetehtud marinaadis maitsestunud lihad tulele tõsta. Just nimelt isetehtud! Päris tõsiselt, ära osta poest valmismarineeritud liha. Sest usu, et kui oled kord ise ära proovinud näiteks keefirimarinaadis liha, siis sa ei vaata enam valmistoote poolegi. Allpool on kolm põhimarinaadi, mille valmistamine on lihtne ja mis garanteerivad just õige maitsega valmisgrilli.