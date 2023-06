Kuidas sündis kuuma suvepäeva supp okroška ja mismoodi on seda kõige parem valmistada?

Sonimütsiga ja tikitud valges särgis vene talupoeg astub oma uhketes pikasäärelistes mustades saabastes põllu poole, lõunaseks näljakustutuseks üle õla rippumas kasetohust punutud märss. Märsis lähker külma kaljaga, hapukurgid, külmad keedetud värsked kartulid ja eelmisel päeval küpsetatud prae jäägid. Lisaks punt suvist rohelist sibulat ja tilli. Kartulit ja soolakurki haugates, sibulat peale krõmpsutades ja samal ajal kalja rüübates ei saa ta mõelda muust, kui maitsev see kõik kokku on. Aga miks mitte lasta naisukesel see hea kraam kõik järgmisel korral ühte kaussi kogu segada? Supp missugune!