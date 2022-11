Juustušnitsli tegemiseks vali kõva mahedamaitseline juust: Atleet, Hollandi, Eesti, Edam vmt. Oluline on ostes juustu katsuda — juust peab tunduma käe all kõva. Juust, mis poes muljumisel tundub pehme, vajub pannil vormituks latakaks. Maitse on muidugi ikka hea.