Kuidas teha BESEED nii, et Pavlova kook või beseerull õnnestuksid alati? Nipid krõbeda ja õhulise taina saamiseks

Munavalge- ehk beseetainas on omamoodi pirtsakas tegelane. Kui beseetainas üle vahustada, siis muutub vaht nõrgaks ja murenevaks. Et munavalges olevad mullid on väiksed ja õhukeste seintega, siis ei hoia selline mass hästi vormi ja vajub laiali. Nagu igal tainaliigil, on ka beseetaina ideaalseks õnnestumiseks on oma nipid.