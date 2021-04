Köögiviljakotletid on üks neist roogadest, mida valmiskujul ostetult pole eriti hea mõte süüa, kuna vitamiinid on neist kadunud alates valmistamisest kuni ükskord sinu taldrikuni jõudmiseni iga minutiga. Tee köögiviljakotletid ise ja söö värske salati, kartuli või aurutatud riisiga või hoopis hamburgeri vahel. See on lihtne! Kõik retseptid on neljale inimesele.