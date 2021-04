Kevadel saad aeda koristades noppida omale eriti väekaid noori taimi, millest valmistada suppe, salateid, määrdeid ja palju muud. Nõges, naat, malts — nimekiri looduses kasvavatest söödavatest ja tervislikest taimedest on tegelikult palju pikem. Nn umbrohtu korjates peab silmas pidama, et kõige maitsvamad ja vitamiinirohkemad on noored võrsed ja esimesed lehed.