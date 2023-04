AJALOOGA PASHA | Kas tead, mida pasha sümboliseerib ja kellele lõigatakse pasha kõige ülemine tükk?

Mõnest allikast võib lugeda, et algselt oli pashavalmistamise taga eelkõige vajadus kasutada ära lihavõtetele eelneva 40-päevase paastu jooksul sahvrisse kogunenud piimatooted. Seda on muidugi raske uskuda, sest vaevalt et keegi nii pikka aega koort ja kohupiima sahvris hoidis, tänapäeva külmkappideski rikneb see kraam mõne päevaga. Pigem tundub tõesem asjaolu, et pärast paastu võis taas süüa külluslikke ja rasvaseid liha-, muna-, piimaroogi, ka maiustusi, ning seepärast oli rammus ja uhke head-paremat kraami täis pasha just sobiv roog pika paastuaja lõpetuseks ja rõõmupühade tähistamiseks. Vaata ka klassikalist pasharetsepti ja saa teada, miks on pasha traditsiooniliselt püramiidi kujuga, kellele kuulub selle tipp ja miks me seda rooga nii palavalt armastame.