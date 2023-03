Toitumisnõustaja selgitab: mis on kõige tervislikum piimatoode ja mida peab piima tarvitamisel kindlasti teadma?

Toorjuust, kohupiim, keefir, pett, vahukoor, hapukoor, tavaline piim, või – nii lapsed kui ka täiskasvanudkasutavad kõiki neid oma igapäevaseks toiduks. Mõnikord on tunne, et oleme oma peamiseks piima­allikaks valinud lehma lihtsalt sellepärast, et ta sattus õigel ajal õiges kohas olema – või siis just vastupidi, valel ajal vales kohas. Piima annavad ju ka paljud teised loomad. Loomulikult kasutame pisut ka lambaid ja kitsi, kuid näiteks valgusisalduse poolest oleksid võimsamad valikud hoopis roti-, kassi- ja koerapiim.