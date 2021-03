Sidrunikreemikooki võib serveerida niisama või vanillijäätisega. Sidrunikaste ehk lemon curd on mõnus desserdikaste, mida valmistades ei jää munavalged kuhugi oma järge ootama.

Juustukooki tehes oled kindlasti pistnud paar lusikatäit koogi sisu suhu ja mõelnud, et sööks või terve kausi ära. Mõeldud, ­tehtud. Ei mingit küpsetamist ­ega pikka ootamist ja juustukoogivaht ongi olemas.

Kui apelsin kuulub keeksidele, siis sidrun rullbiskviidile. Sidruni-kookosekoogis vahukommikattega kokku saanud nii palju emotsioone, et kooki haugates suu juba vakka ei püsi.