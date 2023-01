Kes ei armastaks kapsarulle! Need jäävad aga teinekord siiski tegemata, kuna kapsalehed lihtsalt ei tule välja või lähevad rullimisel katki. Lahendame selle mure — videos näitame, kuidas kapsast keeta nii, et rullimiseks korralikud kapsalehed kätte saada. Ja oleme sinuga kapsarullide tegemise lõpuni välja, kuni need ahjus valmis küpsevad.