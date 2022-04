Praktiline juhis, kuidas koguda kasemahla ja põhjused, miks iga inimene peaks kevadel vähemalt paar lonksu seda elueliksiiri jooma

Meie looduslikku elueliksiiri, kasemahla, saab koguma hakata siis, kui ööpäeva keskmine temperatuur on tõusnud 5 kraadi peale üle nulli. Kase tikkamine mahla saamiseks on kunst omaette, tahame ju, et puu jääks pärast meie janu kustutamist terveks ja elama. Jagame nõu, kuidas kase seest mahl kätte saada ja kasemahla najal igavesti noor püsida.