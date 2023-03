Naistepäeval ootab iga naine, et teda meeles peetakse ja pisut hellitatakse. Naised võivad küll rääkida, et see on punane püha, aga tegelikult, olgem ausad, — meile meeldib, kui meil on oma päev. Pakume välja mõned lihtsad toidud, millega naisele muljet avaldada. Nii saad muu hulgas ehk andeks ka oma mineviku patud ning mine tea — krediiti ka tulevikuks. Mõnusat vaaritamist!