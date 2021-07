KULD! Tähistame olümpiavõitu ilusa sinimustvalge tordiga!

Pidupäevatort võib, aga ei pea olema midagi superkeerulist, efektse tulemuse saab ka palju lihtsamalt. Õpetame, kuidas saab kerge vaevaga lauale sinimustvalge tordi, mille biskviit on must kui Eestimaa muld, mahe jogurtikreem valge kui lootus ja sinised mustikad on ood Eesti metsadele. Palju õnne, olümpiavõitjatele!