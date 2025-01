Kui on, mida tähistada: kahesaja-aastane väärikas küpsetis — uhke ja muljetavaldav kirsi-kohupiimastruudel

Kas teadsid, et struudel on pea 250 aastat vana küpsetis, mis pärit Austria-Ungari keisririigi ajast? Meie pagaritöökodades valmistatakse erinevaid magusaid struudleid ja neist ehk levinumad on õunastruudel ja kirsi-kohupiima täidisega variant. Viimase retsepti toomegi siin ära, nii et võiksid väärikat magusat pirukat ise kodus küpsetada. Ahjusooja krõbeda struudli nimel polegi vaja palju vaeva näha — kui ei viitsi ise tainast teha ja rullida, siis võib kasutada ka poes müüdavaid. Paberõhukese isetehtud tainaga struudel on aga ületamatu. Antud kogusest saad 10 struudlilõiku.