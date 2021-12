Kaste on korraliku maitsva toidukorra võtmekomponent! Kuidas valida ja valmistada iga roa jaoks sobiv soust?

Kui jõulude ajal võib väga hea sinep ka kastme ülesannet täita, siis hea kokk sellega siiski ei lepiks. Kaste — see peaks olema külluslikult maitsestatud, aga nii, et see lisaks toidule finesse, mis muidu sealt puudu jääksid. Kaste on korraliku maitsva toidukorra võtmekomponent, aidates siduda pearoa ja kõrvalroa kokkukõlavaks maitseakordiks.