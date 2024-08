Maailma parimad juustusaiad — kuidas teha neid ahjus ja kui ahju pole, siis pannil?

Kui minu lapsed olid väiksed, siis olid ahjujuustukad ühed, mis läksid. Alati! Minev kaup, nagu öeldakse. Ahjus tehtud juustusaiad söödi kõik ära. Ma tegin neid mitut pidi, viilujuustuga, riivjuustuga, riivjuustu ja singikuubikutega, seente ja riivjuustuga. Lõpuks ei olnud üldse oluline, mis see “teine” komponent seal oli — peaasi oli juust! Ja see, et see oleks sulanud, kui ahjust võetakse. Omaette trikk oli teha ühe plaadi peal ühtedele pealt mullitavat juustu ja teistele lausa küpsenud juustu.