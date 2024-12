Et tuba saaks lõhna täis: on aeg piparkoogitainas hakkama panna! Traditsiooniliste piparkookide retsept

See retsept pärineb mu ema vanadest märkmetest ja on üles kirjutatud soomekeelsena. Olen seda tänapäevastanud vaid niipalju, et suhkrukogus on väiksem kui originaalis ja pool valgest nisujahust on asendatud täistera(spelta)nisujahuga. Sellest kogusest saab umbes 75 piparkooki.