Kalkuniliha põhiplussid on valgurikkus, rasvade vähesus, vitamiinide ja mikroelementide küllus.

Lihakehas on nii tumedat kui ka heledat liha. Lindudele üldomane hele liha on rinnapiirkonnas, tumedam aga reites. Kulinaarsetelt omadustelt peetakse kõige paremaks palaks kalkuni rinnaliha, mis on tumedast lihast väiksema rasvasisaldusega.