Täna on pirukapäev! Põhjalik juhend, kuidas valmistada neid õigeid vana aja lihapirukad

Tänase rahvusvahelise pirukapäeva tähistamiseks kordame üle, kuidas valmistada neid õigeid vana aja lihapirukaid. Pirukas ei pea alati kõige uhkemad lihapalad olema, pigem vääristab nappi tulemust aeglaselt luude küljest lekkinud maitse. Kui sulle tundub, et liha saab liiga vähe, võid pirukasisu mahtu näiteks riisiga suurendada. Kui eesmärgiks on rohke lihatäidis, kasuta uhkemaid, luuüdirohkeid palasid, näiteks osso bucco’t. Rasvasem suitsusealiha lisab pirukale maitset ja mahlasust, võid selle asendada võiga või hoopis ära jätta — maitse asi. Üks tähelepanek veel — mulle tundub, et vana hea hakklihamasinaga tuleb pirukasisu maitsvam kui modernse köögikombainiga.