PUUST JA PUNASEKS | Kuidas liha tõeliselt pehmeks ja suus sulavaks küpsetada?

Kiirelt pannilt käinud filee on üks igati hea lihatükk, kuid pikalt haudunud, kleepuval ja kahvli all murenevalt pehmeks küpsenud lihatüki seletamatu võlu tõmbab sööjaid ikka ja jälle. Pikaks hautamiseks sobivad suuremad lihatükid, mis on läbikasvanud, lihaselised, sidekoest pitsilised, kondiga ja üldse sellised lihatükid, mis muidu tuntud kui „keerulisemad“. Kuidas neid siis pehmeks ja suusulavaks saada?