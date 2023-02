Kellel poleks seda juhtunud? Paned piima pudru jaoks keema, astud köögist välja ja ... unustad! Järgmisel hetkel on köök kõrbehaisu täis, sest piim on lühikese ajaga oma elu elama hakanud ja pliidile jalutama läinud. Tundub, et pole muud võimalust, kui piima keema pannes seda kullipilguga jälgida. Aga nüüd võivad kõik rahulikumalt hingata, sest katsetasime üht vähetuntud nippi, mis toimis nagu kuld.