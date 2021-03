Alusta nädalat magusalt: vana hea SAIAVORM on tagasi!

Saiavorm on magustoit , mida tänapäeva täiskasvanud aeg-ajalt lihtsalt nõuavad, sest mis saab olla parem kui oma lapsepõlvest pärit lihtne maitsesegu suhkrust, kaneelist ja saiast. Meie retsept on veidi rikkalikum kui tavaline saiavorm, sellesse on lisatud pähkleid, koort ja likööri, ent võidki olla ju pisut loomingulisem! Aga käitu igal juhul nii, nagu süda selle vormi puhul ütleb, lastega pered peavad likööri nagnii siirupiga asendama.