Vajad kokkamisel ja köögis veidi abi? Pöördu pühakute poole! Täna tähistatakse kokkade kaitsja päeva

Vaevalt küll nõud ennast seepeale imekombel ära pesevad, aga kui tead, milline kaitsepühak on ajaloost teada kui koka, pagari, perenaise või teenindaja patroon, siis võib sinu tegemisi saata vaat et edugi. Katoliku ja õigeusu kiriku traditsioonis on olnud tavaks nimetada erinevate elualade kaitsjaid-pühakuid, kokandus ja kulinaaria pole siin mingid erandid. Vaata järele, millise tegevuse korral milline kaitsepühak omale appi hüüda!