Täna on rahvusvaheline vahvlipäev, sellest paremat põhjust vahvlite küpsetamiseks ju polegi. Selle retsepti järgi valmistatud vahvlid tulevad krõbedad ja pisut pontsakad, sest taina valmistamisel ei ole kookoshelvestega just koonerdatud. Kuna koostisained on vaja omavahel lihtsalt kokku segada, siis sobib see töö suurepäraselt lastele. Antud kogusest saab 10 vahvlit.