HEA TEADA | Mihklipäeva traditsiooniline roog on alati olnud lambapraad. Kuidas lammast õigesti maitsestada ja millega koos serveerida?

Kuna tegemist on valgurohke ja toitainerikka toiduainega, katab 120 g lambalihatükk meie valguvajadusest tervelt 55%. Lisaks sisaldab lambaliha märkimisväärselt B-rühma vitamiine, eriti B12-vitamiini, millel on oluline roll vereloomel ja närvisüsteemi funktsioneerimiseks. Mineraalainetest on lambalihas olulisel määral tsinki, mis on kaasatud immuunsüsteemi toetamisse. Lisaks sellele teatakse lambaliha kui head raua ja vase allikat. Vaata nõuandeid ja soovitusi lambaliha eriti hõrguks küpsetamiseks.