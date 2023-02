Nädalavahetus on ukse ees ja mille muuga seda tähistada kui pirukateoga! Kartuli-muretainast põhjal sibula-toorjuustupirukas on väga maitsev ja tervislik. Kartuli-rukkijahust põhi jääb nauditavalt rustikaalne ja sibula-peekonitäidis piisavalt rikkalik. Kõik see kokku maitseb nii mõnusalt, et märkamatult sirutub käsi ikka uue ja uue tüki järele.