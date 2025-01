Eine, mis paneb mõnust mõmisema: serveeri pealt krõbedaid ja seest pehmeid tatrapliine hapukoore ja kalamarjaga

Pliinid pole mingi kiirtoit. Tainas tuleks valmis teha eelmisel õhtul või vähemalt kolm tundi enne küpsetamist. Vajalikud aroomid tekivad ainult siis, kui pärmil on kerkimiseks piisavalt aega. Võil on väga oluline roll. Lisaks tainasse segatud sulavõile küpsetatakse pliine rohkes võis, see annab mõnusa pruunika värvi ja krõbeduse.