Sobib nii hommikuampsuks, lõunaseks vahepalaks kui õhtuseks näksiks: singi ja Brie juustuga täidetud bagel

Bagel on üks vesikringli tüüpe. Need on aga kohevamad kui tavalised pretzelid just tänu rikkalikumale tainale ja selle kergitamisele. Ent neidki keedetakse soolvees ning küpsetatakse siis ahjus.