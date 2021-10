Kringli tegemise ABC ja õige ROSINAKRINGLI retsept

Kringel seostub peaaegu kõikidel ikka sünnipäeva või piduliku kokkusaamisega. Kahjuks sageli me hoopis tellime kringli pagarilt ega võta selle tegemist ise ette, kuigi isetehtud kringel on just see kõikse parem — iga kohvilaua ehe.