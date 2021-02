RETSEPT | Staarhautis ratatouille — pane multikas käima ja meelita lapsed ka sööma!

Seda Prantsuse klassikut on ülistatud ja kiidetud ning isegi multifilmistaariks tehtud. Vaadates ratatouille’ koostisosi, pole siin midagi erilist. Imetabaseks muudab toidu aga see, et aedvilju ei visata korraga ühte patta, vaid praetakse eelnevalt eraldi läbi ja laotakse siis kihiti potti. Serveeri hautisena nagu prantsuse talupojad või nagu staarkokast rott Remy Ratatouille` nimelises multikas — värviliste köögiviljaviiludena taldrikul. Võid kindel olla, et lapsed söövad telekast tuntud toitu suurima rõõmuga!