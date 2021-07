Mustsõstral on tervise osas siiski palju pakkuda, sest neis on võrreldes valge- või punase sõstraga peaaegu kaks korda rohkem kiudaineid ja umbes kolm korda rohkem C-vitamiini (kuni 189 milligrammi 100 grammi kohta). Nii et see siin on üks vägagi tervislik magustoit.