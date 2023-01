Tasub teada: seitse nippi, kuidas küpsetada maailma parimaid kotlette

Rutakatel õhtutel, kui soe toit vajab tegemist, ei jää sageli muud üle, kui mudid lihatükikesed pannile, lisad sibulat ja maitseaineid ning keedad liha veerand tunniga kastmeks. Hakkliha on meie toidukorvides üks igapäevasemaid valikuid. Kodused kotletid, lihapallid ja isegi frikadellid aga maitsevad igas peres isemoodi ja nende meisterdamisest on saanud osake meie edasipäranduvast maitsemeelest. Kuidas aga valmistada sellest lihtsast toorainest võimalikult mahlaseid kotlette ja lihapalle — selleks on oma nipid!