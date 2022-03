SUPIPÄEV! Vana hea rassolnik

Rassolnik on supimaailmas teenimatult tagaplaanile jäänud, kuigi see oli isegi Peeter I lemmik. Rassolnikute maailm on üsna vaheldusrikas ning selle supi ainuke kohustuslik element ongi soolakurk. Muus suhtes on varieeruvused seinast seina: kala- ja seenerassolnikust kuni punase ja valge rassolnikuni.

Retsept: Tuuli Mathisen

10