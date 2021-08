Kuidas seeni korjata ja säilitada? Millised on parimad hoidistamisviisid?

Sügisene seenemets tõmbab magnetina ning tee metsa leiavad lisaks kogenud seenelistele ka esmakordsed seeneentusiastid. Kui seenelkäigu motivatsiooniks on silme ette kerkiv seenepirukas või mõnus seenekaste, on äärmiselt oluline osata söögikõlblikel ja -kõlbmatutel ning mürgistel seentel vahet teha. Mida võtta, mida jätta? Neid seeni, mis ei mahu kohe pärast korjamist õhtusöögilauale, tasub säilitada. Iga liigi jaoks on selleks sobivaimad viisid, aga rolli mängivad ka harjumused ja perekondlikud traditsioonid. Mida kuivatada, külmutada, soolata, hapendada või marineerida, see jäägu igaühe enda otsustada.