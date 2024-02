LAPSEPÕLVELEMMIKUD! Porgandi-munapirukad praesibulaga

Vanavanaemast alles jäänud kritseldused kulunud retseptiraamatu vahel tuletasid meelde pirukaid, mida lapsepõlves talvisel ajal tema linnakorteris klaasi külma piimaga ikka ja jälle süüa sai. Soolane täidis, mis on veidi magusa saia sees peidus, muutub eriliseks just praesibulast. Vanavanaema küpsetas pirukaid alati suure korvitäie. Kui aeg oli koduteele asuda, pakkis ta mõned paksu paberi sisse kaasa ja sidus kompsu nööriga kinni, et värske piruka lõhn teepeal kaotsi ei läheks.