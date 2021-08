RETSEPTID | Küpsetame maisi! Vaata, kuidas maisi õigesti keeta ja grillida, lisatud ka jumaliku maisikoogi ja väga põneva maisisupi retseptid

Suve edenedes meie köökidesse sattuv kuldkollane mais on põnev ja väga maitsev köögivili. Harjumust seda sageli valmistada on vähestel ning ilmselt ulatub põlglik suhtumine kunagistesse läbikukkunud hiigelkatsetesse meie kliimas seda taime kasvatada tänasessegi päeva. Õnnetu mais on aga palju paremat kohtlemist väärt, kui seda üksnes hommikuti häda korral ja kiiruga sisse krõbistada. Moodsaim viis on maisi serveerida grillitult ja hoopis nii, et lõikad keedetud maisitõlvikud pooleks, grillid läbi ning segad vähese õli, parmesanilaastude ja paraja peotäie värske basiilikuga. Vau!