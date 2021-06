Kui kuulud nende hulka, kes arbuusi jumaldavad, siis jahid poodidest ja turgudelt ilmselt just seda partiid, mis on magus ja mahlane. Teadjamad isegi koputavad seda ja teevad kõla järgi kindlaks, kas tegu on küpse isendiga või mitte, lisaks sellele on arbuus ka oi-oi, kui kasulik!