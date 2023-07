Angervaks on juulis oma õitsemise tipus, nüüd on seda õrnade kreemjate õitega ja magusa lõhnaga taime paras aeg korjata, et valmistada sellest korralik laar siirupit ning kasutada teda muudekski otstarveteks, näiteks rahutu meele leevendamiseks või organismi puhastamiseks. Angervaksa õisi tuleb korjata koos vartega.