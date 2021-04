Juustud sünnivad karjamaal: kuidas saadakse juustude kuningat Parmigiano Reggiano't

“Iga juustu taga on erisugust rohelist tooni ja erisuguse taeva all laiuv karjamaa,” mõtiskles kord Palomar, itaalia kirjaniku Italo Calvino alter ego, prantsuse juustukaupluse järjekorras. Itaallased on prantslaste järel ühed tuntumad juustugurud, siin valmivad Põhja-Itaalia Asiago ja Montasio, Padania madaliku lehmapiimajuust Grana Padano, sinihallitusjuust Gorgonzola, lambapiimajuust Pecorino Romano ja värske Mozzarella di Bufala.